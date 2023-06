Rui Portugal é candidato ao cargo de director-geral da Saúde

Rui Portugal, que se demitiu do cargo de subdirector geral da Saúde em 31 de Maio apresentou à Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) a sua candidatura ao cargo de director-geral da Saúde, confirmou o próprio ao PÚBLICO, sem prestar mais declarações.

Quando abandonou o cargo na Direcção-Geral da Saúde (DGS) Rui Portugal não apresentou as razões para a saída. Nem o ministro da Saúde revelou que razões teriam sido essas. “Isso deve dirigir-se a ele. Seria até indelicado ser eu a comentar isso. Posso dizer é que nós, Estado português, nós, Ministério da Saúde, agradecemos ao senhor doutor Rui Portugal todo o trabalho que ele fez, toda a sua dedicação à causa, nomeadamente nos anos de pandemia”, afirmou, citado pela agência Lusa no início deste mês.

Rui Portugal tinha assumido o cargo de subdirector-geral em Agosto de 2020. Em Fevereiro deste ano, tinha afirmado ao PÚBLICO estar preparado para assumir a candidatura ao cargo até aqui ocupado por Graça Freitas. “Tenho currículo, experiência local, regional, nacional e internacional que mo permite”, afirmou. “Estou totalmente preparado para apresentar uma candidatura à Cresap para director-geral da Saúde.” Candidatura que agora se concretizou.

Rui Portugal chegou a assumir o cargo de director-geral da Saúde durante a pandemia, durante o isolamento de Graça Freitas e é agora candidato ao cargo, a par de André Peralta Santos, que foi chamado para substituir Rui Portugal aquando da sua saída.

Rui Portugal é especialista em Saúde Pública. Foi director executivo do Plano Nacional de Saúde entre 2012 e 2017 e presidente do conselho directivo da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Desempenhou a função de coordenador do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo e também foi administrador do Hospital de Pulido Valente. Com Fernando Costa