André Peralta Santos é candidato a director-geral da Saúde

Peralta Santos foi nomeado sub-director geral da Saúde em regime de substituição no dia 5 de Junho pelo ministro da Saúde.

O actual sub-director geral da Saúde André Peralta Santos é candidato ao cargo de director-geral daquele organismo para suceder a Graça Freitas.

O médico de saúde pública confirmou ao PÚBLICO que formalizou a candidatura mas não quer prestar declarações.

Antes da nomeação feita a 5 de Junho pelo ministro da Saúde, André Peralta Santos desempenhava funções na Direcção-Geral de Saúde como coordenador do projecto PaRIS - Estudo Internacional sobre os Resultados e Experiências dos Utentes com os Serviços de Saúde. É mestre em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Saúde Global pela Universidade de Washington.

"O novo subdirector-geral da Saúde é professor assistente convidado na Escola Nacional de Saúde Pública, onde lecciona nas áreas de Epidemiologia e Ciência de Dados, desenvolvendo investigação relacionada com as consequências de doenças infecciosas com potencial epidémico ou pandémico, tanto nos sistemas de saúde como na saúde da população", escreveu na altura da nomeação o Ministério da Saúde, num comunicado enviado às redacções.

O médico de Saúde Pública assumiu estas funções de subdirector geral em regime de substituição de Rui Portugal, que apresentou a demissão do cargo de subdirector-geral sem apresentar justificações.

O concurso para o novo director-geral da Saúde está a decorrer, tendo a Cresap encerrado as candidaturas à meia noite desta terça-feira.

Graça Freitas optou por não renovar o seu mandato, que terminou em Dezembro passado. Nessa altura, a médica de 65 anos comunicou a Manuel Pizarro a intenção de abandonar o cargo para se aposentar, recusando mais cinco anos à frente da DGS. Chegaram, então, a acordo para que permanecesse ao leme da instituição até ser encontrado um substituto.

Com Carolina Amado