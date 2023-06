Renault Rafale revelado: SUV coupé chega em 2024

Há um novo topo de gama na casa francesa, que se posicionará acima do Espace. O Renault Rafale, nome inspirado num caça de dupla propulsão com asa em delta e que significa rajada (de vento), foi revelado no início da semana como um SUV com recorte coupé para se digladiar com as propostas do segmento D, sendo expectável que as encomendas arranquem no início de 2024 para entregas em meados da Primavera.

Recorrendo à plataforma modular CMF-CD, o Rafale adoptará a mesma motorização E-Tech full-hybrid do Austral ou do Espace (1.2 turbo de três cilindros conjugado com sistema eléctrico para uma potência de 200cv), mas tem cartas guardadas na manga, como uma variante de tracção integral a debitar expressivos 300cv, graças à inclusão de um outro motor eléctrico no eixo traseiro.

Entre as novidades, o Rafale irá estrear o tejadilho de vidro escurecido Solarbay, desenvolvido pela Saint-Gobain, que pode ser activado por voz através do Google Assistant e ser ajustado para diferentes necessidades (totalmente claro, totalmente escuro, claro à frente e escuro atrás e vice-versa).

Além disso, os gráficos que surgirão nos dois ecrãs OpenR prometem ser mais claros e o head-up display de 9,3 polegadas, avança a Renault, foi melhorado, apresentando a velocidade do automóvel, os sistemas activos de assistência ao condutor, o aviso de excesso de velocidade e as indicações da navegação no pára-brisas.