João Didelet e Ricardo Carriço juntam-se à série da Amazon Jack Ryan

Actores portugueses terão papéis secundários na popular ficção de espionagem baseada nos livros de Tom Clancy. Quarta e última temporada estreia-se no dia 30.

Um dos maiores êxitos da plataforma de streaming Amazon Prime Video contará, a partir da quarta e última temporada, com dois actores portugueses no seu elenco: João Didelet e Ricardo Carriço juntam-se a John Krasinski na série em que este interpreta o agente da CIA Jack Ryan. Os primeiros episódios desta nova leva estreiam-se a 30 de Junho.

Ricardo Carriço surge logo no primeiro episódio, em que também se estreia na série o actor Michael Peña como Domingo Chavez. O actor português interpreta o primo daquele e está ligado a um cartel de droga, com bastante proeminência na intriga. E mais não se deve dizer. Já João Didelet aparece um par de capítulos à frente e sempre com a personagem de Michael Peña como elo de ligação ao enredo e aos mesmos negócios.

A personagem de Carriço chama-se Rodrigo Marin e surge em dois episódios. A de Didelet é Morales e também participa num par de episódios.

Os seus papéis vêm engrossar o contigente de actores portugueses em produções internacionais, desde as participações de Daniela Melchior em Velocidade Furiosa X ou Guardiões da Galáxia: Volume 3 até à futura interpretação de Jani Zhao na “sequela” de Aquaman. Joaquim de Almeida, Daniela Ruah, Alba Baptista, Nuno Lopes ou Joana Ribeiro são outros dos muitos talentos portugueses a trabalhar no mercado global.

João Didelet e Ricardo Carriço nasceram em 1964 e têm vasto currículo nacional em todos os palcos, do teatro ao cinema, passando pela televisão em formato série ou novela. As responsáveis principais pelo casting da nova temporada foram Courtney Bright e Nicole Daniels.

Jack Ryan é uma série particularmente bem-sucedida no panorama do streaming e, por isso, uma montra interessante para os talentos nacionais. Produzida pela Paramount e pela Skydance para a Prime Video a partir dos livros de Tom Clancy, tem óptima avaliação entre os utilizadores da base de dados IMDB, com alguns dos críticos mais reputados a avaliarem a série de forma positiva, embora uma consideração comum seja que lhe falta algo para a tornar excepcional.

Ainda assim, no actual panorama concorrencial das séries, Jack Ryan vem agregando muitas horas de visualização, tendo mesmo batido o recorde de Wednesday, a série da Netflix sobre a adolescente da Família Addams, em número de minutos consumidos. E durante algumas semanas no início deste ano, após a estreia da terceira temporada, foi das séries mais vistas nos EUA, segundo a empresa de audiências Nielsen.

Jack Ryan vai ter dois novos episódios todas as sextas-feiras, até ao final da série, a 14 de Julho.