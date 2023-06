“O Parlamento pode aprovar leis que obriguem o Estado a ter menos crianças em instituições”

Quanto mais prolongada for a situação de perigo, maiores são os riscos de problemas no futuro, diz Charles H. Zeanah. “Vai haver um momento em que é preciso dizer ‘chega de dar tempo aos pais’”.

Charles H. Zeanah é psiquiatra e especialista de renome mundial no estudo dos impactos do perigo na família sobre as crianças e, em particular, em contextos de privação parental e de acolhimento familiar. Além da actividade clínica e académica que desenvolve na Escola de Medicina do Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento, da Tulane University, de Nova Orleães, é responsável pelo Bucharest Early Intervention Project com crianças romenas, que se desenvolve em equipa há mais de 20 anos. O acompanhamento junto de crianças em famílias de acolhimento ou em instituições permitiu à sua equipa concluir, sem qualquer dúvida, do maior risco de a criança ver o seu futuro comprometido se for para uma instituição.