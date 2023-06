Anunciando um Caos (e concertos) para Setembro, os Paus falam-nos Da boca do lobo

Depois dos elogiados Madeira (2018) e Yess (2019), os Paus anunciam para Setembro um novo álbum, que há-de estrear-se ao vivo no Porto, nesse mesmo mês (dia 29, no M.ou.co) e em Lisboa, já em Outubro (dia 3, no Teatro Maria Matos). Chama-se Paus e o Caos e o primeiro single a revelá-lo acaba de estrear-se, também em videoclipe: Da boca do lobo. O que motivou este novo rumo, envolvendo no título a palavras “caos”? Qualquer coisa como isto (as palavras são deles): “Bora ser mais, ser outra coisa. Um som que não dê para circunscrever nem controlar. Bora a sítios onde nunca estivemos e bora levar amigos.”

Com Hélio Morais, Fábio Jevelim, Makoto Yagyu e Quim Albergaria (os quatro Paus), estão, neste novo trabalho, Iúri Oliveira (percussões) João Cabrita (sopros) e Thomas Attar (guitarra). A realização do videoclipe é de Frederico Rompante (que também assegura a produção, junto com os Paus e a Mercearia das Artes) e a montagem é de Manuel Mendes.

Formados em 2009, os Paus já editaram seis álbuns: Paus (2011), Clarão (2014), Bota Perna (ao vivo, 2015), Mitra (2016), Madeira (2018) e Yess (2019). Paus e o Caos será o sétimo, sendo o seu primeiro a chegar ao mercado depois da pandemia da covid-19.