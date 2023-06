Mais de 30 médicos do Santa Maria colocam em causa plano de obras do bloco de partos

Com data de 15 de Junho e assinada por 34 dos 37 elementos que compõem a equipa médica do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do Hospital de Santa Maria, a carta enviada ao director clínico do hospital, à administradora e ao director executivo do Serviço Nacional de Saúde coloca dúvidas, preocupações e deixa críticas à forma como foi planeado e anunciado o plano de obras para o bloco de partos do maior hospital da capital.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt