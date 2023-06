Procurador-geral dos EUA acusado de resistir à abertura de investigações contra Trump

Segundo uma investigação do Washington Post, Merrick Garland, nomeado pelo Presidente Joe Biden no início de 2021, só avançou quando a pressão pública se tornou insustentável.

Os principais responsáveis do Departamento de Justiça dos Estados Unidos nomeados pelo Presidente Joe Biden, incluindo o procurador-geral, Merrick Garland, resistiram durante mais de um ano a abrirem um inquérito sobre o papel de Donald Trump na invasão do Capitólio, e só o fizeram, segundo uma investigação do jornal Washington Post, após uma série de revelações feitas nos media norte-americanos e de planos expostos durante as audições públicas de uma comissão de inquérito da Câmara dos Representantes dos EUA.