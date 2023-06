Joaquim Evangelista: “Este caso abala os alicerces do nosso futebol”

“O silêncio é ensurdecedor e revela que há muita cumplicidade dentro da indústria do futebol”, diz o presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol sobre o caso Bsports.

Joaquim Evangelista lembra as “dezenas de casos de tráfico, auxílio à imigração ilegal e burla” denunciados desde 2015 pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, e que continuam sem desfecho. Para o presidente do Sindicato, só “porque ninguém quis ver, por falta de interesse e omissão” é que Mário Costa pôde ser presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ao mesmo tempo que presidia à academia Bsports, alvo a semana passada de uma operação do SEF e da Polícia Judiciária. Arguido por suspeitas do crime de tráfico de seres humanos, Mário Costa renunciou, entretanto, ao cargo na Liga.