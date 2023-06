Mário Costa abandona presidência da Assembleia Geral da Liga

Arguido por suspeitas do crime de tráfico de seres humanos, o dirigente vai deixar o organismo. É o resultado de uma reunião de urgência realizada nesta quarta-feira.

Mário Costa já não é presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), também conhecida como Liga Portugal. Na sequência de uma reunião dos órgãos sociais do organismo, o dirigente, que é arguido numa investigação sobre tráfico de seres humanos, acabou por se afastar do cargo.

Em poucos dias, a cúpula da LPFP, liderada por Pedro Proença, pronunciou-se duas vezes sobre o tema. Primeiro, dizendo-se "surpreendida" pelo caso, afirmou estar "a acompanhar a evolução das diligências, aguardando por mais dados (...) para uma avaliação mais concreta"; depois, anunciando a convocação de uma reunião urgente para avaliar "o impacto das notícias mais recentes" a envolverem Mário Costa.

Nesta quarta-feira, o organismo fez saber, através de um comunicado, que foi Mário Costa quem informou os seus pares da decisão de renunciar ao cargo de presidente da MAG, o que obrigará agora à sua substituição. "Serão, agora, desencadeados os procedimentos estatutariamente previstos para garantir a normal gestão e a estabilidade do funcionamento da instituição", acrescenta a LPFP.

Mário Costa também já explicou a decisão de se afastar, através de um comunicado emitido pela sua defesa. "O meu cliente, senhor Dr. Mário Costa, decidiu renunciar ao cargo de presidente da Mesa de Assembleia Geral para resguardar a Liga Portugal e os clubes de qualquer eventual prejuízo de imagem, com o processo que tem sido amplamente noticiado e deriva de deturpações e denúncias caluniosas".

"Quando tudo estiver esclarecido e o processo for arquivado, o Dr. Mário Costa voltará a colaborar com a Liga com o mesmo entusiasmo de sempre", acrescenta.