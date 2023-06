O tweet de Guterres

No dia em que Nova Iorque foi coberta de fumo originado nos incêndios do Canadá, António Guterres publica um tweet com uma fotografia sua acompanhada de uma legenda. Na fotografia, tirada numa sala das instalações da ONU, vê-se em primeiro plano uma mesa ladeada de cadeiras vazias; mais ao fundo, à esquerda, recorta-se a silhueta de Guterres, que olha através de uma grande janela quadriculada para os arranha-céus que assomam por entre o fumo. A legenda diz: “Com as temperaturas globais a aumentar, a necessidade de reduzir urgentemente o risco de incêndios florestais é urgente. Temos de fazer as pazes com a natureza. Não podemos desistir.”

