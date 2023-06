Mário Costa abriu portas da CPLP à seguradora Sabseg

Para além de presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga – cargo que exercia desde Janeiro de 2016 e ao qual renunciou na semana passada – e fundador da Bsports, suspeita de tráfico de pessoas, Mário Costa é vice-presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP) e presidente da União de Exportadores da CPLP (UE-CPLP). Cargos que lhe permitiram abrir as portas do espaço lusófono, especialmente o africano, à seguradora Sabseg – patrocinadora da sua academia – e à Liga.

Amigo de longa data de Miguel Machado, presidente executivo da Sabseg, Mário Costa foi também importante para o estabelecimento de acordos da maior sociedade corretora portuguesa de seguros nos países da CPLP.

Em Janeiro de 2017, a Sabseg estabeleceu uma parceria com a UE-CPLP, em Braga. “Esta é uma parceria que em muito orgulha a Sabseg, sobretudo porque somos um corretor que tem no seu ADN a lusofonia como valor inestimável e a CPLP como património do qual não abdica”, lê-se num comunicado da seguradora.

Optimista estava também o presidente do organismo lusófono, sublinhando que este protocolo teria por objectivo “a criação de valor para todas as empresas associadas na área dos seguros”. E concluiu: “Sendo a Sabseg uma empresa com presença em três continentes e uma referência no mercado de corretagem do mundo lusófono, acreditamos que juntos iremos longe.”

Em comunicado, a Sabseg avançou que o protocolo previa que a seguradora portuguesa se tornasse “patrocinador oficial e parceiro estratégico da UE-CPLP, com carácter de exclusividade”, ganhando ainda “mais relevância pela reforço da aposta no espaço lusófono”.

Oito meses depois da assinatura do acordo, a Sabseg foi galardoada com o prémio “Parceiro do Ano” da UE-CPLP, entregue por Mário Costa, em Vila Real, destacando mais uma vez “a importância estratégica da parceria existente entre as duas entidades”.

Mais tarde, em Abril de 2019, também a Liga beneficiou da posição e contactos de Mário Costa na CPLP. No âmbito de uma estratégia de internacionalização, o presidente da Liga, Pedro Proença, assinou um protocolo com a CE-CPLP, que possibilitou “uma estreita colaboração entre os dois organismos”. O acordo, segundo o comunicado emitido na altura pela Liga, visava “oficializar as relações formais e regulares” entre as duas entidades, “com a partilha de conhecimentos técnicos que potenciarão um futebol mais competitivo e profissional” nos países que integram a CPLP.

“O mercado asiático, o mercado da saudade e o mercado dos jogadores internacionais, que jogam em Portugal, já tinham sido conquistados, faltava-nos entrar no mercado da CPLP. São mais de 270 milhões de potenciais consumidores e, por isso, interessa-nos, e de que maneira, potenciar aquelas que são as nossas capacidades económicas”, justificou Pedro Proença.

Já Mário Costa sublinhou a importância do acordo: “Há aqui um mundo de oportunidades, a indústria do futebol é muito bem desenvolvida pela Liga Portugal, tendo um know-how muito grande nesta área. Os PALOP, que amam o futebol, não têm esta área de negócio desenvolvida.”

Na mesma ocasião, Pedro Proença assinou ainda outro “memorando de entendimento” com a Liga moçambicana, dinamizado pela CE-CPLP (e que envolveu ainda encontros com membros do governo deste país), como já havia feito anteriormente com a Liga angolana.

A Liga moçambicana comprometeu-se, entre outros pontos, “a angariar parcerias estratégicas, para várias áreas da Liga Portugal, incluindo a Fundação do Futebol”, onde Mário Costa era até à passada semana vice-presidente do conselho de administração (também resignou) e que é liderada por Pedro Proença.

No site da Liga, o empresário, fundador da Bsports, tem ainda uma nota sobre esta entidade: “A Fundação do Futebol pretende ser um agregador dos principais agentes do futebol, tendo, entre outras, a missão de formar e educar jovens através do futebol, incutindo-lhes o conceito de futebol positivo.”