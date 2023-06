Pelo menos 25 mortos em ataque a escola no Uganda

Pelo menos 25 pessoas morreram num "ataque terrorista" levado a cabo por militantes ligados ao Estado Islâmico contra uma escola no oeste do Uganda, avançou este sábado o porta-voz da polícia do país. Mpondwe, onde o ataque acontece, fica a menos de sete quilómetros da fronteira com a República Democrática do Congo (RDCongo).

"Até ao momento, foram encontrados 25 corpos que foram transferidos da escola para o hospital de Bwera", declarou o porta-voz Fred Enanga. Há oito pessoas em estado crítico internadas no hospital. Não se sabe, para já, a idade das vítimas mortais.

Vários membros das Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo do Uganda baseado no leste do Congo que jurou lealdade ao Estado Islâmico, atacaram a escola secundária Lhubirira, em Mpondwe​, incendiando um dormitório e roubando comida na noite de sexta-feira, disse ainda polícia.

Os atacantes fugiram em direcção ao Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo, e estão a ser perseguidos por soldados. "As nossas forças estão a perseguir o inimigo para resgatar os sequestrados e destruir este grupo", disse um porta-voz do exército, Felix Kulayigye, no Twitter.

Em Abril, o ADF atacou uma aldeia no leste da República Democrática do Congo, matando pelo menos 20 pessoas.