Madeira Sky Race dominada por Emma Cook-Clarke e Antonio Perez

O português Miguel Arsénio garantiu um lugar no pódio na distância mais longa da 9.ª edição do Ultra Skyrunning Madeira.

Um dia depois de a 9.ª edição do Ultra Skyrunning Madeira (USM) arrancar com o Santana Vertical Kilometer, a competição que decorreu em percursos e trilhos do concelho de Santana, na costa Norte da Madeira, ficou concluída com a realização de mais quatro provas. Na principal, os vencedores do Madeira Sky Race foram a canadiana Emma Cook-Clarke e o espanhol Antonio Perez.

Incluído no Skyrunner World Series, evento da International Skyrunning Federation (ISF), o último dia do USM 2023 arrancou com a partida do Madeira Sky Race. A prova com a distância mais longa contava para o ranking do circuito mundial da modalidade de skyrunning e, aos longos dos 45 quilómetros com 3600m desnível positivo, teve passagens pela Achada do Teixeira e pelo Pico Ruivo, a 1861 de altitude.

O mais rápido a percorrer o percurso foi o espanhol Antonio Perez, que cortou a meta em Santana 5h05m00s depois da largada. Cerca de seis minutos depois (5h11m13s) chegou Zaid Ait Malek. Bem perto do hispano-marroquino ficou o português Miguel Arsénio (5h12m15s), que fechou o pódio.

Na prova feminina da Madeira Sky Race, a primeira foi a canadiana Emma Cook-Clarke (6h12m17s), seguida pelas bascas Oihana Azkorbebeitia e Ainara Yurrebaso.

No percurso intermédio (Santana Sky Race - 23 quilómetros, com 1672 metros desnível positivo), os dois primeiros foram os espanhóis Claudio Castan (2h04m35s) e Arezki Habibi (2h10m37s), com Bruno Silva a ser terceiro (2h20m34s).

Nas senhoras, voltou a haver duas bandeiras de Espanha no pódio, mas Margarida Pestana (2h47m05s) ficou na segunda posição, entre Marta Maroto (2h35m9s) e Noemi Ramirez (2h49m10s).

Finalmente, na distância mais curta, os 10 quilómetros (617 metros de desnível positivo) da Furão Sky Race tiveram como vencedor José Gomes (49m19s), seguido por Vitor Faria e Humberto Gomez.

A mais rápida entre as mulheres foi Charlotte Cotton (55m15s) que na véspera tinha vencido a o Santana Vertical Kilometer. Nas posições seguintes ficaram a francesa Julia Arhant e a portuguesa Mariana Prudêncio.

Destaque ainda para a prova Kids, direccionada para crianças entre os 6 e os 13 anos, que, contando com cerca de 130 inscritos, foi dividida em quatro escalões: 6 aos 7 anos (600 metros); 8 aos 9 anos (1100 metros); 10 aos 11 anos (1300 metros) e 12 aos 13 anos (1800 metros).