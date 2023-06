Charlotte Cotton e José Vieira vencem o Santana Vertical Kilometer

A belga e o português foram os mais rápidos na primeira de quatro provas que fazem parte do cartaz do Ultra Skyrunning Madeira

A belga Charlotte Cotton e o português José Vieira venceram nesta sexta-feira o Santana Vertical Kilometer, a primeira de quatro provas que fazem parte do cartaz da 9.ª edição do Ultra Skyrunning Madeira. Cotton, que já tinha ganho a competição em 2022, percorreu os 4,8 quilómetros com 1003m de desnível positivo em 55m23s, enquanto Vieira precisou de 46m14s para completar a distância.

Num dia com excelentes condições meteorológicas e no soberbo cenário do Parque Natural da Madeira, em ecossistemas protegidos que integram a rede ecológica denominada Rede Natura 2000, o Santana Vertical Kilometer teve o seu início no Vale da Lapa, a uma altitude de cerca de 780 metros.

Com o início em plena floresta Laurissilva, os atletas dirigiram-se em direcção à meta, instalada na Encumeada Alta (1785m), sendo que a parte final do trajecto consistia numa subida bastante técnica e exigente.

Vencedora em 2022, Charlotte Cotton voltou a superiorizar-se a toda a concorrência na Madeira. A belga, que reside em Espanha, demorou 55m23s, menos 32 segundos do que há um ano.

Foto João M. Faria

Atrás da belga ficou a consagrada neozelandesa Anna Frost, com Débora Silva, a melhor portuguesa, a fechar o pódio.

Entre os homens, o primeiro foi José Vieira. O madeirense percorreu os 4,8 quilómetros em 46m14s, um tempo a baixo do que foi conseguido em 2022 pelo espanhol Pere Bove: 45m19s.

A 52 segundos de Vieira ficou o espanhol Aitor Hita, com Pedro Teles, terceiro classificado, a demorar mais um minuto do que o vencedor.

Neste sábado, o Ultra Skyrunning Madeira prossegue com com a Madeira Sky Race (45 quilómetros com 3600m desnível positivo), a Santana Sky Race (23 quilometros 1672 m desnível positivo) e a Furão Sky Race Race (10 quilómetros 617m desnível positivo), com partida e chegada junto à Câmara Municipal de Santana.