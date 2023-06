Jogos com História: Pleno britânico, festa brasileira

Nos quartos-de-final do Suécia 1958, Pelé marcou o seu primeiro golo em fases finais de Mundiais, prova em que, pela primeira e única vez, as quatro nações do Reino Unido chegaram à fase final.

A 8 de Junho de 1958, a Irlanda do Norte bateu a Checoslováquia por 1-0 no Grupo 1 da fase final do Mundial de futebol disputado na Suécia. Foi um jogo pouco relevante na história da competição, mas nessa primeira jornada foi também a única vitória das quatro equipas britânicas presentes. Irlandeses, escoceses, galeses e ingleses marcaram presença no Campeonato do Mundo, num pleno inédito e nunca repetido, mas o balanço final foi medíocre.