P24. A bússola das melhores escolas aponta para Norte

O PÚBLICO volta a apresentar, nesta sexta-feira, o ranking das escolas. Das 50 melhores médias de exame, apenas cinco pertencem a escolas públicas, mas o destaque vai para o norte: o distrito do Porto teve no ano passado a melhor média no secundário às oito disciplinas consideradas pelo PÚBLICO (com 12,13 valores), segue-se Viana do Castelo com uma centésima acima de 12. A média nacional é de 11,63. Mais nenhum distrito, além destes dois, apresenta uma média na casa dos 12. Neste P24 ouvimos a directora-adjunta do PÚBLICO Andreia Sanches.

Neste episódio ouvimos ainda excertos de dois trabalhos em vídeo das jornalistas Teresa Miranda e Joana Gonçalves.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.