Um canguru andou à solta nas ruas de Vizela — e foi apanhado

O alerta foi dado por volta das 9h30 e o animal capturado pela GNR. O canguru foi filmado a passear perto do centro de Vizela e pertencia a um particular.

A manhã desta sexta-feira foi tudo menos normal para quem passava a pé ou de carro pelas ruas de Vizela, em Braga, e encontrou um canguru à solta. O alerta foi dado por volta das 9h30 e o momento em que o animal saltitava pelo centro da cidade foi filmado por um condutor.

Contactado pelo P3, o Comando Territorial da GNR de Braga confirma que o canguru já foi capturado pelo Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e que pertencia a um particular. No local esteve também o veterinário municipal.

O vídeo não é meu mas tenho de partilhar!! Hoje Vizela acordou com um canguru a passear pela cidade!! Das coisas mais random de sempre!! ???????? pic.twitter.com/4gFefA2rpQ — Daniel Varela (@Varela23) June 16, 2023

A fuga não provocou feridos ou incidentes e o animal foi rapidamente entregue ao dono, mas não sem antes lhe ter sido colocado um microchip para que possa ser facilmente encontrado caso volte a fugir de casa.