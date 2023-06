A seca está a causar “uma tragédia” no Alentejo e a carne pode faltar no mercado

Quase não chove desde Janeiro, não há pasto para os animais e a alimentação está esgotada no mercado. Os agricultores estão a vender os bovinos e alguns temem que falte carne no próximo ano.

Ainda a Primavera não ia a meio e já havia agricultores alentejanos a admitir vender o seu gado bovino por não terem alimentação para lhe dar. A seca, que matou os terrenos de pasto e secou as fontes de água, e a inflação, que fez disparar os preços de quase tudo ligado ao mundo rural, são as razões do que alguns classificam como “uma tragédia”. Com o Verão à porta, a situação continua a agravar-se, até porque, mesmo para os que tenham alguma folga financeira, “não há alimentação disponível no mercado”.