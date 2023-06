Kokçu no pior e no melhor da Turquia

É a contratação mais cara do futebol português e da história do Benfica e, nesta sexta-feira, na Letónia, Kokçu foi titular e esteve no pior e no melhor da Turquia, que venceu a Letónia por 3-2 em jogo do Grupo D de qualificação para a fase final do Euro 2024, com o golo do triunfo turco a surgir aos 90’+6’.

Primeiro o médio de 22 anos perdeu a bola para um adversário num lance que daria o 1-1 para os letões. Contudo, pouco depois redimiu-se:recuperou a bola, driblou e fez uma bela assistência para o segundo golo turco, da autoria de Cengiz Under.

Mesmo reduzida a dez unidades, a Letónia chegou ao empate no período de compensação (Tobers, aos 90’+4’), mas Kahveci, dois minutos depois, garantiu os três pontos aos turcos.

Nos restantes jogos da noite, a Grécia, com Vlachodimos a titular, derrotou a República da Irlanda por 2-1, naquela que foi a segunda vitória em outros tantos jogos para os helénicos, que ocupam o segundo lugar do Grupo B, apenas atrás da França (embora com menos um jogo). Os vice-campeões mundiais foram a Gibraltar ganhar por 3-0, com golos de Giroud, logo aos 3’, Mbappé, de penálti, 45’+3’, e Mouelhi (autogolo), aos 78’. Não foi uma grande exibição dos gauleses, mas continuam plenamente vitoriosos.

No Grupo C, a favorita Inglaterra também venceu facilmente Malta e somou, igualmente, a terceira vitória em três jogos. Apap (autogolo, 8’), Alexander-Arnold (28’), Harry Kane (penálti, 31’) e Callum Wilson (penálti, 83’) foram os marcadores de serviço.

No outro jogo do Grupo, a Ucrânia venceu com reviravolta a Macedónia do Norte. Bardhi (31’) e Elmas (39’) colocaram os anfitriões a vencer, mas a Ucrânia não se rendeu e deu a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Zabarnyi (62’), Konoplya (67’) e já após a expulsão de Musliu, Tsygankov (83’).

Nota ainda para o susto que a Dinamarca teve, em casa. Jonas Wind marcou para os nórdicos que, nos descontos, viu a Irlanda do Norte marcar. O lance seria invalidado por fora-de-jogo, permitindo aos dinamarqueses assumir a liderança do Grupo H.