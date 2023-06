Os Unsafe Space Garden conseguem sonhar galáxias inteiras

Há uma banda aos saltos num parque infantil, dos baloiços para o escorrega, enquanto canta a sua pop multiforme, gospel e musical psicadélico em glorioso Technicolor, caso o Technicolor tivesse sido inventado por Jim Henson (é o teledisco de Grown-ups!). Há essa banda a atravessar cenários sci-fi, viagem em delírio colorido, diversão infantil e questionamento adulto, Yellow Submarine e Jodorowsky – “when we were children we could dream entire galaxies”, recordam no livro de BD que acompanha o disco, obra da vocalista Alexandra Saldanha. Há essa banda no disco ele mesmo, Where’s the Ground, o terceiro deste grupo/colectivo/agremiação activista/o sonho ao poder chamado Unsafe Space Garden.

