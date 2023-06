Dez anos depois e (quase) de surpresa, os Sigur Rós estão de volta com Átta

A banda islandesa revelou esta quinta-feira, um dia antes de sair, o oitavo disco. O primeiro álbum desde a saída do baterista Orri Pál Dýrason, conta com o regresso de Kjartan Sveinsson nos teclados.

Jónsi, a voz dos Sigur Rós, já confessou numa conferência de imprensa que sempre que a banda volta a estúdio fala do disco que está a fazer como se fosse o último. E se quase dez anos certos depois de Kveikur estávamos quase a dar-lhes razão, eis que surge, praticamente de surpresa, Átta, o oitavo disco.

Praticamente, porque a banda já tinha confirmado em Fevereiro que tinha regressado a estúdio, mas só esta quinta-feira confirmou que o disco estava pronto para sair no dia seguinte.

O álbum - o primeiro depois da saída do baterista, Orri Pál Dýrason, acusado de abuso sexual em 2018 - marca o regresso de Kjartan Sveinsson aos teclados, que abandonou a banda em 2012.

"O disco soa um álbum de Sigur Rós, mas mais introvertido do que antes", explicou a banda à Rolling Stone. Em comunicado, citado pela Pitchfork, Jónsi revelou que o trio decidiu fazer Átta com "mínima percussão", de forma a tornar a música "esparsa, flutuante e bonita".

"Quisemos permitir-nos ser um bocado dramáticos e ir longe com os arranjos. O mundo precisa disso agora", acrescentou Sveinsson.

À NPR, o vocalista confessou que a reunião que deu origem a Átta aconteceu "quase por acidente" quando Sveinsson o visitou em Los Angeles e acabaram a fazer uma jam session, que gravaram. Tudo ainda antes da pandemia. Dois anos depois voltaram a encontrar-se, Goggi juntou-se e o disco começou a ganhar forma.

Átta acabou por ser gravado entre a Islândia, de onde são naturais, Londres e os Estados Unidos.

As canções contam com participações da Orquestra Contemporânea de Londres e do ensemble de sopros islandês Brassgat í bala.

O primeiro single do disco, Blóðberg, foi lançado na semana passada. Átta está disponível nas plataformas de streaming e em formato digital, e vai ficar disponível em formato físico a 1 de Setembro. Será o último? Esperemos (dez anos, que seja) que não.