Principal suspeito de matar actor brasileiro Jeff Machado detido no Brasil

O principal suspeito de matar o actor brasileiro Jeff Machado foi detido esta quinta-feira pela polícia militar do Brasil. Bruno de Souza Rodrigues, que estava desaparecido há duas semanas, foi encontrado num prédio no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

O produtor, que tem passaporte português, estaria escondido naquele prédio há pelo menos cinco dias, avança o jornal G1. A polícia brasileira conseguiu aceder à sua localização, depois de o suspeito ter utilizado o wi-fi.

Bruno de Souza Rodriguez vai ser agora enviado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para ser ouvido.

No início de Junho foi imposta a prisão preventiva aos dois suspeitos de assassinar o actor brasileiro. O outro suspeito, Jeander Vilnícius, foi detido no dia 2 de Junho.

Jeff Machado estava desaparecido desde o final de Janeiro. O seu corpo foi encontrado a 24 de Maio num baú enterrado a 2 metros de profundidade no quintal de uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro. A casa, onde o actor foi assassinado, estava arrendada em nome de Bruno Rodrigues.