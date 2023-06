Portugal não tem medicamentos nem terapias comparticipadas para deixar de fumar

A proposta de alteração à Lei do Tabaco é genericamente aplaudida pelos especialistas em prevenção do tabagismo, mas há lacunas que é preciso colmatar. Em Portugal não existem actualmente medicamentos de apoio à cessação tabágica nem substitutos de nicotina comparticipados pelo Estado e quem quer deixar de fumar tem de os pagar do seu bolso, o que, sobretudo para pessoas com rendimentos muito baixos, constitui um obstáculo de peso. Acresce que as consultas de apoio intensivo à cessação tabágica diminuíram durante a pandemia e, apesar de o seu número ter aumentado no ano passado, continua a ser muito reduzido e há locais onde é necessário aguardar meses por uma consulta presencial.

