A Piscina Verde volta a dar cor ao Verão de Paredes

Ainda não fez dois anos a Piscina Verde e, portanto, surge pronta para a nova temporada ainda a cheirar a nova. Esta atracção de Paredes, no distrito do Porto, reabre ao público na quinta-feira, 15 de Junho, e pode receber até 400 utilizadores.

A piscina ao ar livre, localizada no Parque da Cidade de Paredes foi inaugurada a 15 de Agosto de 2021 e conta com oito pistas, tanque infantil, espreguiçadeiras e bar de apoio.

O espaço, sublinha a autarquia em comunicado, "dispõe de condições para a mobilidade reduzida [cadeira], acompanhamento e vigilância de nadador salvador".

Foto A Piscina Verde de Paredes DR

Inclui balneários masculinos e feminino, bar de apoio concessionado e, entre os serviços, há chuveiros, espreguiçadeiras e guarda-sóis (pagos).

Uma ida à piscina é também uma oportunidade para passear pelo parque em que esta se encontra, um espaço de cerca de 2,5 hectares, já com mais de duas décadas de história, resumido como "um local de convívio e contacto privilegiado com a natureza". Nas margens da ribeira de Sentiais, afluente do rio Sousa, "atravessado por um riacho, está dotado de vários equipamentos para a prática de desporto de manutenção e apetrechado com espaços infantis". Nota: tem toque mais artístico, já que inclui "algumas obras do Circuito Aberto de Arte Pública", que se prolonga por artérias da cidade.

Foto Ainda como nova: foi inaugurada há dois anos CM Paredes

A piscina exterior funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 19h30. Ao fim-de-semana das 9h às 13h e entre as 14h às 19h30. Os preços de acesso variam de 1,5 aos 3 euros, sendo gratuita para crianças até aos três anos acompanhadas por adulto em vários períodos. O uso de material custa 2€ por cada guarda-sol, 8€ pelo pack guarda-sol e duas espreguiçadeiras e a caução do aloquete é de 4€; metade destes valores, tirando a caução, se só manhã ou só tarde.

Mais preços e informações no site da câmara ou pelo tlf. 961 903 752.