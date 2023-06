Cormac McCarthy, o escritor que nunca navegou na Internet

Morreu Cormac McCarthy, e uma imensa tristeza desce sobre nós. Com ele, morreu um certo tempo, uma certa literatura. Ele cresceu num tempo e num lugar em que as crianças, qualquer que fosse a sua classe social (e Cormac McCarthy nasceu numa família abastada), aprendiam desde pequenas a pescar e a caçar, trepavam às árvores, tinham com o mundo natural uma relação de enorme intimidade. Essa comunhão, sempre com a morte à espreita, essa atenção aos ciclos naturais, essa conversão permanente do mundo físico num prolongamento das nossas mãos e do nosso olhar, tudo isso esteve sempre no âmago da escrita dele. Acabou a era dos escritores que, em garotos, foram pequenos Tom Sawyers. Cormac McCarthy nunca tocou num computador, nunca navegou na Internet, nunca fez uma pesquisa no Google. Escreveu sempre, até ao fim, nas máquinas de escrever que foi tendo, a martelar no teclado e a puxar o carreto atrás no final de cada linha. Passava os dias no Santa Fe Institute, a conversar com alguns dos cientistas mais renomados do mundo, debatendo a natureza do tempo, do espaço, da linguagem humana, o funcionamento do nosso cérebro, mas nunca tocou num computador. O seu saber era colhido nos livros, na palavra impressa. É também esse tempo que morre com ele.

