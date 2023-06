Satélite faz um “voo espectacular” sobre a Madeira

De incêndios florestais a territórios devastados pela seca, já nos habituámos a ver imagens impressionantes de satélites europeus sempre que há um episódio climático extremo. Desta vez, o comunicador de ciência Iban Ameztoy recorreu a registos do satélite Sentinela-2 para contar uma história diferente sobre “lugares mágicos em Portugal”.

“Quer um voo espectacular de 360 graus sobre um lugar incrível? Apertem os cintos virtuais e partamos em direcção à Madeira, no oceano Atlântico”, escreveu Ameztoy na rede social Twitter. As imagens foram registadas pelo satélite Sentinela-2 do Copérnico, o programa europeu de observação da Terra, no dia 29 de Março deste ano. E mostram uma ilha sobretudo verde, rodeada de azul, num dia inacreditavelmente limpo.

“Não é muito fácil, nem comum, obter uma imagem totalmente livre de nuvens nesta área. No que diz respeito a 2023, esta é a única imagem totalmente nítida de toda a ilha obtida pelo satélite Sentinela-2”, explicou ao PÚBLICO Iban Ameztoy, que trabalha no serviço de comunicação de ciência do Centro Comum de Investigação (Joint Research Centre, em inglês), o centro de investigação científica da Comissão Europeia. Ameztoy é o responsável pelo processamento das imagens.

Cerca de dois meses após o registo destas imagens, a Madeira viria a ser fustigada pela chuva. A costa Sul e as regiões montanhosas da ilha estiveram sob aviso vermelho na primeira semana de Junho, devido à chuva forte e persistente provocada pela depressão Óscar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, nessa ocasião, um novo extremo absoluto de precipitação em Portugal: 497,5 milímetros, sendo que o anterior máximo era de 346,8 milímetros, verificado em 8 de Abril de 2008.