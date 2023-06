Patricia Highsmith num duplo auto-retrato em movimento

Quando morreu, em 1995, Patricia Highsmith deixou na casa em que passara os últimos anos de vida, no cantão de Ticino, na Suíça, 18 volumes de “diários” e 38 outros “cadernos”, totalizando cerca de oito mil páginas manuscritas. A árdua e demorada tarefa de transcrever e editar tão vasto manancial, levada a cabo por uma diversificada equipa sob a regência de Daniel Keel, fundador da editora Diogenes, de Zurique, e executor testamentário do património literário da criadora de Ripley, revelou os seus frutos quando, em 2021, foi publicado em inglês o portentoso volume que agora chega a Portugal.

São mais de mil páginas heteróclitas, que tanto poderão interessar ao leitor curioso por espreitar pelo buraco da fechadura a vida privada de Patricia Highsmith quanto àquele desejoso de encontrar as fontes conceptuais e criativas da escritora. Em qualquer dos casos – e sabendo-se, como lembra a editora Anna von Planta, que a autora nunca quis ser biografada e que, nas poucas entrevistas que concedeu, “as suas respostas monossilábicas eram temidas” –, tanto um leitor como o outro não serão defraudados.

Nascida no Texas em 1921, criada e educada em Nova Iorque, Patricia Highsmith passou uma significativa parte da sua vida na Europa (principalmente em Inglaterra, França e Suíça). Como escritora, ascendeu instantaneamente à celebridade quando o seu primeiro romance, O Desconhecido do Norte Expresso, foi transposto para o cinema por Alfred Hitchcock, em 1951, na primeira de muitas adaptações cinematográficas das suas obras. Será, porém, com a série de romances protagonizados por Tom Ripley, um anti-herói amoral e cínico, que a sua reputação literária há-de consolidar-se. É também autora de várias colecções de contos e de um ensaio sobre a criação do suspense. Caso raro e suficientemente ilustrativo da popularidade da escritora, praticamente todas as suas obras, que somam mais de uma trintena de volumes, estão traduzidas e publicadas em português, e em Portugal.

Em Diários e Cadernos (uma selecção, obviamente, do conteúdo das oito mil páginas manuscritas), está documentado mais de meio século da vida privada (biológica, amorosa, sexual, etc.) e do pensamento (estético, literário, político…) da autora (entre 1938 e 1994). É um duplo auto-retrato em movimento, ao correr dos prazeres e dos dias, das noites e das mágoas. Em dois registos complementares que se interpenetram e, por vezes, se confundem, embora um, o dos Diários, tenda a ser mais pessoal, mundano e íntimo, e o outro, o dos Cadernos, mais reflexivo, teórico e instrumental. Assim, anota num caderno, em 1941: “Quando se tem ideias, nunca se está sozinho – mas quer esteja só, quer não, que sozinha me sinto sem elas!”. E, numa entrada dos diários, escrita em alemão em 1948, lê-se: “Se ao menos já soubesse como escrever um livro antes de começar!”

Como nota Anna von Planta: “Embora estes dois conjuntos possam ser lidos independentemente um do outro, quando lidos lado a lado asseguram uma compreensão holística […] de uma autora que durante toda a vida escondeu as fontes biográficas da sua obra.” A própria Patricia Highsmith desejou, aliás, que assim fossem lidos. A par.