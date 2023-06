PSD deixa inquérito ao SIS em banho-maria mas não vota contra propostas do Chega e IL

Montenegro retirou a confiança política à cúpula do SIRP, o que é visto como uma tentativa de recuperação da iniciativa política. Lei não define limite para duração do mandato de Graça Mira Gomes.

Com a carta em que assumiu retirar a confiança à cúpula do Sistema de Informações da República (SIRP), o dirigente do PSD, Luís Montenegro, voltou a pôr a intervenção do SIS (Serviço de Informações de Segurança) na agenda. Porém, continua sem avançar com um pedido potestativo para uma comissão parlamentar de inquérito à actuação das “secretas” na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infra-Estruturas, apesar de ter admitido essa possibilidade. Chega e IL apresentaram duas propostas nesse sentido no Parlamento que serão votadas na próxima sexta-feira e o PSD não deverá opor-se.