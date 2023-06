Emails do Benfica: um ano e dez meses de prisão suspensa para Francisco J. Marques

Divulgação de correspondência de figuras do Benfica no Porto Canal originou caso. O director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, é um dos três arguidos neste processo.

O tribunal diz que os responsáveis de comunicação do FC Porto truncaram, usaram inverdades na construção de narrativas e atingiram o bom nome do Benfica ao associar o clube a supostas práticas de corrupção. A decisão do processo dos emails foi conhecida esta segunda-feira e o acórdão foi explicado pelo juiz Nuno Costa, líder do colectivo neste processo. Francisco J. Marques, director de comunicação dos portistas, foi condenado a uma pena suspensa de um ano e dez meses prisão suspensa, de um ano e dez meses. Diogo Faria, actual director de conteúdos do FC Porto, foi condenado a uma pena de nove meses. Júlio Magalhães, terceiro arguido no processo, foi absolvido de todos os crimes.

Francisco J. Marques e Diogo Faria foram ainda condenados a pagar uma indemnização de dez mil ​euros a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica. O advogado que representa os arguidos, Nuno Brandão, adiantou que irá analisar o acórdão e recorrer da decisão.

Francisco J. Marques foi condenado pela prática de dois crimes de ofensa à pessoa colectiva agravados, com o tribunal a entender que, por ser proprietário dos domínios das caixas de correio electrónica exfiltradas, o Benfica é também ofendida.

Referindo-se concretamente ao programa de dia 6 de Junho de 2017, o juiz Nuno Costa considera que o director de comunicação dos portistas incorreu em "manipulação de informação". Neste programa discutiu-se um email trocado entre Pedro Guerra, antigo funcionário do Benfica e comentador afecto às "águias", e Adão Mendes, antigo observador da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clube, em que se discutia um suposto controlo do clube da Luz sobre a arbitragem.

Relativamente a Júlio Magalhães, à altura director do Porto Canal, o juiz diz que o jornalista nada fez para impedir a divulgação dos emails. Mesmo que o quisesse fazer, prossegue o magistrado, não teria grandes hipóteses de sucesso.

Este processo tem como arguidos Francisco J. Marques, director de comunicação dos “dragões”, Diogo Faria, comentador do Porto Canal e actual director de conteúdos do FC Porto, e ainda o jornalista Júlio Magalhães, director do Porto Canal à altura dos factos.

A disputa entre os dois clubes começou em Abril de 2017, quando Francisco J. Marques divulgou em directo correspondência electrónica trocada entre dirigentes benfiquistas. Garantindo desde o primeiro momento que recebeu os emails de forma anónima e sem qualquer contrapartida, o director de comunicação do FC Porto apontava uma série de ilícitos alegadamente cometidos pelo emblema da Luz, numa divulgação que ocorreu em 20 programas semanais.

Na sessão anterior, o tribunal pediu a alteração de qualificação jurídica de crimes para Francisco J. Marques e Diogo Faria, e adiou a leitura da sentença para esta segunda-feira. Em causa estava o agravamento dos crimes de violação de correspondência de telecomunicações, decisão que acarreta uma pena mais severa em caso de condenação.

Os documentos que ficaram conhecidos como “cartilhas” — usadas para instruir os comentadores do Benfica nos vários programas de comentário desportivo — terão chegado à caixa do director de comunicação do FC Porto no dia 4 de Abril de 2017, naquele que terá sido o primeiro contacto entre Francisco J. Marques e a figura mistério que enviou posteriormente os emails.

A divulgação desta correspondência de figuras ligadas ao Benfica pela estrutura de comunicação do FC Porto originou já três processos distintos. O primeiro, processo cível julgado no Porto em 2019, culminou numa indemnização às “águias”. O segundo, processo em que se investigam as suspeitas de corrupção desportiva levantadas pelo conteúdo da correspondência, está ainda sob investigação. Este terceiro e último caso atinge especificamente os autores das revelações.

Uma suposta rede de influência gizada pelo Benfica junto dos órgãos judiciais e instituições desportivas foi a temática explorada nestes programas do Porto Canal, através da análise. Francisco J. Marques e Diogo Faria chegariam a escrever um livro sobre esta alegada teia de influências, intitulado O Polvo Encarnado. Já o Benfica acusa os portistas de truncarem emails e descontextualizar excertos para conseguirem montar uma narrativa falsa.

Durante todo o processo sobre o tema, a defesa "azul e branca" defendeu o interesse público das revelações, alegando que foi dado um tratamento jornalístico na triagem feita pelos portistas aos milhares de emails analisados.