Piny traça no TBA o mapa das danças de rua e de clubbing

É um momento a disputar atenção com todos os outros do programa que Piny desenhou para ocupar, durante duas semanas (de 13 a 25 de Junho), o Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa. Mas terá, talvez, um lugar especial na cabeça de Piny, a curadora deste ciclo que leva danças de rua e de clubbing para o interior do TBA, numa valorização de um conjunto de práticas que raras vezes passam a porta de entrada de salas de perfil mais institucional. Tal momento acontecerá quando os treinos incluídos no programa tomarem lugar no mesmo foyer do teatro onde será apresentada uma exposição pensada como mapeamento destes estilos (popping, locking, breaking e hip-hop, dentro da cultura genérica do hip-hop, o house e o waacking pertencentes ao clubbing, o krump e o vogue na genealogia ballroom, e o kuduro e o afrohouse) em Portugal, numa tentativa de tentar contar uma História que só costuma existir nos corpos e nas memórias de quem os dançou. Ao lado de uma profusão de dados, de fotografias e de imagens em vídeo, estarão então bailarinos e bailarinas, b-boys e b-girls, a dançar ao som de DJs, naquilo a que Piny chama “a exposição viva”. A emprestar a expressão mais natural destes géneros, nascidos na informalidade, a um olhar mais documentado sobre a sua presença nas nossas cidades.

