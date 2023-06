Centenas manifestam-se em Lisboa contra “genocídio” e “ecocídio” na Ucrânia

Centenas de ucranianos manifestaram-se este domingo perto da embaixada russa em Lisboa contra a ofensiva na Ucrânia, acusando o regime de Moscovo de “genocídio” e “ecocídio”, e apelaram ao Parlamento português que defina que a Rússia “produz terrorismo”.

Uma faixa com a inscrição: “Mundo a Uma Só Voz: a Ucrânia Somos Nós” marcava o ponto de encontro, onde pelas 11h e durante cerca de uma hora, centenas de pessoas de várias idades concentraram-se a poucos metros da Embaixada da Rússia em Lisboa, apelando ao fim da guerra na Ucrânia e à condenação de Moscovo.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, realçou que o principal objectivo da manifestação foi “mostrar mais uma brutalidade, mais um acto terrorista que a Rússia realizou na Ucrânia, destruindo a barragem de Kakhovka”.

“Hoje queremos dizer que este desastre já não é só contra a Ucrânia, contra o povo ucraniano ou contra a natureza ucraniana, porque nós chamamos este ato de terrorismo um ato de ecocídio contra a natureza da Ucrânia. Este já é acto contra a natureza no ambiente natural da Europa”, afirmou.

As autoridades ucranianas informaram, no dia 6 de Junho, o rebentamento da barragem da central hidroeléctrica de Kakhovka, que provocou a inundação de parte das regiões de Kherson e Mykolaiv. O colapso da infra-estrutura, de que Kiev e Moscovo se culpam mutuamente, "interrompeu gravemente" a principal fonte de água potável da península da Crimeia (território anexado pela Rússia), o Canal do Norte da Crimeia, que recebe água do reservatório de Kakhovka.

Durante a concentração, foi lido “o sexto apelo à Assembleia da República” portuguesa, no qual a Associação de ucranianos em Portugal pede aos parlamentares portugueses para “definir claramente que a Rússia é um Estado que apoia, que fornece e que produz terrorismo”.

“O que está a acontecer na Ucrânia, é um genocídio feito pelo Estado russo contra ucranianos”, disse Pavlo Sadokha, considerando que “um reconhecimento, uma definição legal, jurídica, de crimes contra a humanidade e contra a natureza, feito pela Rússia, pode ajudar a bloquear a Rússia”.

“Isso pode ajudar a fazer mais sanções, juntar mais países que vão apoiar a Ucrânia e o mundo, todos os países que costumam ajudar a Ucrânia, a parar esta guerra”, acrescentou.

Uma opinião partilhada por Olga Yakovets, que à Lusa defende que “o último acto de terrorismo que fizerem em Kakhovka é inexplicável e não deixaram salvar as pessoas”. “São terroristas e o mundo todo tem de admitir e tem de fazer alguma coisa, porque somos todos humanos”, afirmou.

Entre os vários os manifestantes que empunhavam cartazes – “Russians Stop Putin” (“Russos parem Putin”), “Putin, Haia está à tua espera” ou “Peace for Ukraine” (“Paz para Ucrânia”) -, que cantaram o hino da Ucrânia e fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas da guerra contava-se também Sofia Kucher, de apenas 17 anos, a viver com os pais, o irmão e a avó em Portugal.

“Estamos aqui [na manifestação] para garantir a paz na nossa terra, para conseguir sair desse estado terrível que está a nossa terra, queremos paz e mais nada. Queremos o nosso território e que nossa nação não morra mais nunca”, disse, manifestando apreensão pelo resto da família que se encontra no país em guerra.

À voz de Sofia contra a guerra lançada pela ofensiva russa em 24 de Fevereiro de 2022, junta-se a de Olga Berezhna: “Pela primeira vez, eu estou aqui hoje porque eu sou refugiada, primeiro de tudo, e fui forçada a sair do meu lar”. “Estou aqui hoje para mostrar o nosso apoio e protestar contra o genocídio, porque o que a Rússia está a fazer não é só matar as nossas pessoas, só a nossa nação, mas todo o ecossistema. Acredito que este é um problema mundial”, salientou, agradecendo ao governo e aos cidadãos portugueses o apoio demonstrado.

Entre os poucos portugueses presentes encontrava-se Manuel Domingos, porque apoia “indefectivelmente e sem qualquer reserva, obviamente, a causa ucraniana”. “Todo o ato de imperialismo russo é, no mínimo, reprovável. É odioso e gratuito e tem um plano por trás que é a ocupação da maior parte possível do território que possam ocupar. Se a Ucrânia se sobra, todos nós estamos em risco, de modo que esta luta deles é a nossa luta”, afirmou.

É por isso que Nataliya Barchuk acredita que “todas as manifestações desde o início da guerra são importantes”, pelo que a actual situação “não pode” ficar esquecida. “Existem regras, existem normas, mas nós sabemos, quem viveu na antiga União Soviética, nós já sabemos que a Rússia não cumpre nada”, disse, acrescentando que “a propaganda russa, infelizmente, é muito forte e potente e, infelizmente, há muita gente que acredita”.