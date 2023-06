Em dia de Blur, a classe dos Sparks e a energia de Yves Tumor também triunfaram

Quer com a elegância dos veteranos Sparks, quer com a fúria de Yves Tumor, o glam esteve bem representado no último dia do Primavera Sound (glam do bom). Problemas técnicos afectaram os New Order.

O dia que foi dos Blur no Primavera Sound Porto foi também dos Sparks, cuja pop septuagenária providenciou um bastante meritório concerto de final de tarde no palco principal (pelo que vimos, os irmãos Russell e Ron Mael despertaram a curiosidade de um número simpático de fãs de Halsey que estavam na primeira fila), e de Yves Tumor, que regressou a Portugal para apresentar as canções do seu óptimo novo álbum. O título é comprido, mas nós conseguimos: Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds).