“Como é que eu vou pedir ajuda a um hospital, se o abuso acontece no hospital?”

Deixou as urgências à pressa, mas em esforço, com passos miúdos. Ainda fizeram com que assinasse um termo de responsabilidade e saiu porta fora. Não conseguia ficar mais um segundo que fosse ali. Há dois meses, estava Manuela deitada numa maca das urgências de um hospital público da região centro por causa de uma hipotermia — Manuela é imunossuprimida —, quando reconheceu a voz do enfermeiro que a violou, quando ela tinha 16 anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt