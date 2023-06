Ius Omnibus: um David musculado contra 12 Golias, numa luta jurídica de milhões

As iniciativas da Ius são um novelo que não é assim tão difícil de desenrolar. Seguindo as informações públicas, lendo os esclarecimentos das entidades visadas e as clarificações dos protagonistas, chega-se a uma rotina que, em parte, se tornou uma imagem de marca: primeiro, a associação fixa os alvos já condenados por reguladores da concorrência, ao mesmo tempo vai atrás de financiadores que, em caso de êxito, asseguram uma remuneração que pode, no mínimo, mais do que triplicar o que investiram.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt