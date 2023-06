A vibrante nova vida dos Birds Are Indie

Dançamos com a batida crua e com as guitarras que dançam em frenesim, zumbido a crescer em intervalos regulares. Dançamos com a voz que canta “what doesn’t kill me/ makes me write songs”, com as duas vozes que gritam “fuck it!”. Estamos longe dos tempos iniciais de delicadezas acústicas a cantar sobre as banalidades importantes do quotidiano. Estamos até longe do álbum anterior, Migrations, editado em 2020, apesar dos sinais deixados pela enérgica Black (or the art of letting go).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt