Protecção Civil contabilizou 139 ocorrências até às 16h

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) contabilizou 139 ocorrências relacionadas com o mau tempo até às 16h desta quinta-feira, incluindo quedas de árvores e pequenas inundações.

As ocorrências sucederam, essencialmente, "no norte do país, havendo ainda registos na Grande Lisboa e na península de Setúbal", disse à Lusa fonte da ANEPC que indicou ter sido no Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto que se "registou o maior volume de ocorrências".

Quanto à tipologia das ocorrências, disse terem sido "inundações, limpezas de via, queda de estruturas, dois movimentos de massa e três salvamentos aquáticos".

De acordo com a fonte da ANEPC, estas ocorrências envolveram "569 operacionais e 199 meios terrestres".

Sobre as próximas horas, referiu que o previsto é que as actuais condições se mantenham até ao início da próxima madrugada.

Quase todos os distritos de Portugal continental estão hoje com avisos meteorológico amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo.