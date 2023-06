Várias crianças e um adulto feridos em ataque com faca em França

As crianças têm cerca de três anos, indica a polícia francesa. O suspeito do ataque já foi detido. Autarquia pede à população para evitar a zona, num parque em Annecy.

Pelo menos quatro crianças e um adulto ficaram feridos num ataque com faca num parque em Annecy, no sudeste de França. Segundo a polícia francesa, as crianças têm cerca de três anos. Três delas estarão em estado grave, indica a Agence France-Presse, citada pelo Le Monde. Todas foram transferidas o Centre Hospitalier Annecy Genevois.

O alerta às autoridades foi dado às 9h45 de Paris, menos uma hora em Lisboa. O ataque terá acontecido perto da Ponte dos Amores, uma estrutura sobre o lago de Annecy que incorpora o parque municipal da cidade.

O agressor foi detido, segundo o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin: "Várias pessoas, incluindo crianças, foram feridas por um indivíduo armado com uma faca numa praça em Annecy. O indivíduo foi preso graças à intervenção muito rápida da polícia", reagiu o governante no Twitter. Segundo testemunhas ouvidas pela BFMTV, depois de ter ferido as crianças, o suspeito atacou um idoso enquanto tentava fugir.

A identidade do presumível atacante ainda não foi revelada por fontes oficiais. A BFMTV está a avançar que a pessoa detida é um homem sírio que está a requerer asilo a França, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. O Le Dauphiné Liberé, um jornal local francês, indicou que o homem tem 45 anos.

Emmanuel Macron, Presidente do país, está "a acompanhar a situação", adiantou fonte oficial do Palácio do Eliseu, e já reagiu nas redes sociais: "Ataque de absoluta covardia esta manhã num parque em Annecy. Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A Nação está em choque. Os nossos pensamentos estão com eles, as suas famílias e os serviços de emergência mobilizados."

A primeira-ministra Elisabeth Borne e Gérald Darmanin — que está neste momento no Luxemburgo com homólogos europeus para a adopção de dois textos do Pacto Europeu de Asilo e Migração — vão ainda esta quinta-feira a Annecy.

François Astorg, autarca da cidade de Annecy, vai prestar declarações à comunicação social às 12h30 locais, menos uma hora em Portugal Continental. Entretanto, no Twitter, lamentou o "terrível ataque" no parque municipal de Annecy, que fica nos Alpes Franceses, e referiu que "todos os nossos pensamentos vão para as vítimas e as suas famílias​". Também deixou um apelo à população: "Evitem o sector do parque para [assegurar] o bom desenvolvimento das operações​".