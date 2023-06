Mas já ninguém pensa?

Nos últimos dias, os insondáveis desígnios dos algoritmos encheram as redes sociais de louvores para uma aplicação de telemóvel que permite enviar denúncias de estacionamento proibido às polícias, em três tempos, no país todo e por qualquer pessoa. Parece que já foram enviadas mais de 13 mil denúncias. A comunicação social respeitável deu àquilo ares de “coisa oficial” (com fact-checking e tudo) e chegou a sugerir que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária validou o sistema e que as polícias municipais dão seguimento às denúncias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt