Série policial Braga estreia-se esta quarta-feira na RTP1

A série policial de ficção Braga, de Tino Navarro, sobre a investigação de um caso de pedofilia e sobre a morte de uma criança cigana, estreia-se esta quarta-feira na estação pública RTP.

Braga é uma ideia original do produtor Tino Navarro, que co-escreveu o argumento com Tiago R. Santos, sendo a realização de Pedro Ribeiro.

Segundo a estação pública, esta ficção tem oito episódios e parte da chegada de um jovem padre a Braga, onde trabalhará com a comunidade de um bairro desfavorecido e onde conhecerá Carlitos, um rapaz de etnia cigana que, em confissão, lhe revela um caso de pedofilia. Quando o rapaz ganha coragem para falar abertamente sobre o caso é encontrado morto, dando início a uma investigação policial.

"A Polícia Judiciária investiga os potenciais suspeitos, entre os quais o padre, e este procura provas que possam ajudar a castigar a pessoa cujo nome Carlitos lhe revelou", lê-se na sinopse.

A série é protagonizada por Helder Afonso, no papel do padre António, e de Luís Henrique Matos, no de Carlitos. O elenco integra ainda Carolina Frias, Beatriz Domingues, Patrícia André, Marco Paiva, António Nunes, Salvador Gil e a actriz e activista cigana Maria Gil.

Braga é uma produção da MGN Filmes, de Tino Navarro, para a RTP e contou com apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual, do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e da câmara municipal de Braga.

Tino Navarro conta com cerca de trinta anos de trabalho na produção, sobretudo de cinema, tendo sido responsável por filmes como A Mulher do Próximo, de José Fonseca e Costa, Adeus, Pai, de Luís Filipe Rocha, Zona J, de Leonel Vieira, Adão e Eva, de Joaquim Leitão, Call Girl, de António-Pedro Vasconcelos, e A Fada do Lar, de João Maia.