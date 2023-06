JMJ: Papa vai reunir-se com vítimas de abusos sexuais em Portugal

Foi divulgado o itinerário do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude. Organização portuguesa da JMJ também anunciou o programa que “não está no papel”.

Na visita que fará a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco vai reunir-se com vítimas de abusos sexuais, afirmou esta terça-feira Américo Aguiar, presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude (JMJ), citado pela agência Lusa. Também foi divulgado o itinerário oficial do Papa, que chegará a Lisboa no dia 2 de Agosto.

Logo no dia em que chega a Lisboa, o Papa encontra-se com o Presidente da República e com o primeiro-ministro. No segundo dia, estará na cerimónia de boas-vindas da Jornada Mundial da Juventude no Parque Eduardo VII. No dia seguinte, encontrar-se-á com representantes de alguns centros de caridade e solidariedade no Centro Paroquial de Serafina. Ao quarto dia, visitará Fátima. Por fim, a 6 de Agosto, celebrará uma missa solene no Parque Tejo, na zona do Parque das Nações.

Não está na agenda oficial divulgada pelo Gabinete de Imprensa do Vaticano, mas o Papa Francisco também se irá reunir com vítimas de abusos sexuais por parte de elementos da Igreja Católica na visita a Portugal, naquele que é o programa que “não está no papel”, tal como assinalou Américo Aguiar, durante a apresentação pública do programa que está a decorrer na Estufa Fria, em Lisboa, citado pela Lusa. “Além do programa oficial, o encontro com vítimas de abusos vai acontecer, mas não é dito”, afirmou.

A organização explicou que optou por não divulgar a iniciativa no documento escrito para garantir a privacidade das vítimas: “Se disséssemos que o Papa vai encontrar-se às x horas em x lugar, os órgãos de comunicação social não iriam resistir à tentação de estar lá para fotografar e filmar e temos de salvaguardar a sua imagem. O encontro vai acontecer.” Nesse encontro, deverão estar cerca de 30 vítimas.

Questionado sobre quem tomou a iniciativa de avançar com este encontro, se as vítimas ou a Igreja, o responsável explicou que foi uma união de vontades: “É um casamento com comunhão de adquiridos. Quer o Santo Padre, sempre manifestou esse desejo, assim como nós, em todos os encontros preparativos, sempre manifestámos esse desejo.”

Esta será a 37.ª Jornada Mundial da Juventude, que decorre entre 1 e 6 de Agosto de 2023.

Itinerário oficial do Papa

Quarta-feira, 2 de Agosto de 2023

Roma – Lisboa

7h50: Partida de avião do Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino para Lisboa

10h: Chegada à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, e recepção oficial

10h45: Cerimónia de boas-vindas na entrada principal do Palácio Nacional de Belém

11h15: Visita de cortesia ao Presidente da República, no Palácio Nacional de Belém

12h15: Encontro com as Autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém

16:45: Encontro com o primeiro-ministro, na Nunciatura Apostólica

17:30: Vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos, com homilia do Santo Padre

Quinta-feira, 3 de Agosto de 2023

Lisboa – Cascais – Lisboa

9h: Encontro com universitários, na Universidade Católica Portuguesa

10h40: Encontro com os jovens das Scholas Occurrentes, na sede de Scholas Occurentes de Cascais

17h45: Cerimónia de Acolhimento, no Parque Eduardo VII

Sexta-feira, 4 de Agosto de 2023

Lisboa

9h: Confissão de alguns jovens da JMJ, na Praça do Império

9h45: Encontro com os representantes de alguns centros de assistência sociocaritativa, no Centro Paroquial de Serafina

12h: Almoço com os jovens, na Nunciatura Apostólica

18h: Via-sacra com os jovens, no Parque Eduardo VII

Sábado, 5 de Agosto de 2023

Lisboa – Fátima – Lisboa

8h: Partida de helicóptero da Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, para Fátima

8h50: Chegada ao Estádio de Fátima

9h30: Recitação do terço com os jovens doentes, na Capelinha das Aparições do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

11h: Partida de helicóptero, do Estádio de Fátima, para Lisboa

11h50: Chegada à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa

18h: Encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de S. João de Brito

20h45: Vigília com os jovens, no Parque Tejo

Domingo, 6 de Agosto de 2023

Lisboa – Roma

9h: Missa solene do Dia Mundial da Juventude, no Parque Tejo, com homilia do Papa

16h30: Encontro com os voluntários da JMJ, no Passeio Marítimo de Algés

17h50: Cerimónia de despedida, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa

18h15: Partida de avião da Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, para Roma

22h15: Chegada ao Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino