Francisco Faria: “As marcas de luxo promovem experiências, uma relação emocional”

Quem olha para Francisco Faria dificilmente percebe que emana luxo em cada pormenor — da impecável camisa aos sapatos da Off-White. São as constantes expressões em inglês que denunciam o percurso internacional, depois de uma década a percorrer o mundo como manequim. Agora, tem-se distinguido no digital como um dos rostos mais populares do luxo em Portugal, sobretudo no TikTok, onde acumula mais de um milhão de “gostos”. “Estou a vender um sonho, sim. Luxo é sonho”, define, sem hesitar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt