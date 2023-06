Miguel Morgado: “Eu tenho saudades do PSD dos barões”

Já apoiou Paulo Rangel e agora apoia Luís Montenegro, mas pede tempo para o líder. Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, concorda que Luís Montenegro, caso perca as europeias, não deve sair da liderança. Mas já discorda com o líder que acha que "perder por dois ou três pontos não é um mau resultado". Para Miguel Morgado, antigo assessor do primeiro-ministro Passos Coelho e ex-deputado, perder é um mau resultado.

