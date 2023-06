PSD: “Ou o primeiro-ministro demite João Galamba ou mostra que se demitiu do país”

O vice-presidente do PSD, Hugo Soares, defendeu nesta quinta-feira que o primeiro-ministro deve "demitir imediatamente João Galamba" ou então mostra que ele próprio "se demitiu de ser chefe do Governo e de governar o país".

Na interpretação que fazem das respostas que António Costa enviou às 15 perguntas do PSD sobre a intervenção do seu gabinete no processo de recuperação do computador pelos serviços secretos, os sociais-democratas dizem que o chefe do Governo assume que o seu ministro das Infra-Estruturas mentiu na comissão parlamentar de inquérito. Porque o primeiro-ministro garante que a "iniciativa de contactar" o SIS não resultou "de sugestão" do seu secretário de Estado Adjunto mas sim da chefe de gabinete de João Galamba.

Ora, o ministro havia admitido na comissão de inquérito que ligara a António Mendonça Mendes e que este o aconselhara a contactar os serviços de informações. Falta, por isso, perceber, se isso foi antes ou depois de Eugénia Cabaço, a chefe de gabinete, já o ter feito.

"Das duas uma: ou o primeiro-ministro demite imediatamente o ministro João Galamba por ter mentido na comissão de inquérito e ao país, por ter sido incompetente e negligente para preservar documentos classificados, ou foi o primeiro-ministro que se demitiu do país porque permite tudo sem retirar qualquer ilação ou responsabilidade" desta caso, apontou Hugo Soares.

"Ou mentiu o ministro ou o primeiro-ministro", insiste o vice-presidente social-democrata, que considera que António Costa "passou um atestado de incompetência" ao seu gabinete e a João Galamba.

"Se o primeiro-ministro entende que quem mentiu foi João Galamba, só tem uma saída: apontar a porta de saída ao ministro, caso contrário o que está a dizer ao país é que tem um ministro que mentiu numa CPI e aos portugueses", desafiou ainda o social-democrata. Que considera que se se permite que um ministro possa mentir numa comissão de inquérito é a seriedade e dignidade desta que é posta em causa.

Hugo Soares considera ainda que o Governo "tem interesse em prolongar esta novela" para "distrair" os portugueses da "vida real lá fora", em que permanecem as dificuldades para quem precisa de acesso à saúde, à habitação ou educação.