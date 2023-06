Kim Cattrall volta a ser Samantha na nova temporada de And Just Like That

Será breve, só num episódio, mas Kim Cattrall vai voltar a ser Samantha Jones no final da segunda temporada de And Just Like That, a sequela de Sexo e a Cidade que estará de regresso à HBO Max, noticiou a Variety.

Esta revista especializada adianta que Samantha vai aparecer apenas numa cena — fará um cameo — e que a actriz já gravou o seu diálogo no mês de Março em Nova Iorque, sem falar com as companheiras da série protagonizada por Sarah Jessica Parker, o famoso quarteto que fica completo com Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Kim Cattrall, que falou de tensões entre ela e a protagonista numa entrevista em 2017, não participou na primeira temporada da nova série, que surgiu depois de seis temporadas de Sexo e a Cidade e deu origem a dois filmes. Cattrall não aceitou fazer um terceiro filme, o que levou a que não fosse convidada para voltar a ser Samantha ao lado de Carrie, Miranda, e Charlotte.

Quando And Just Like That se estreou em 2021 falou-se tanto do regresso deste retrato da amizade feminina nova-iorquina que marcou uma geração de mulheres no final dos anos 90 quanto da ausência de uma delas, a icónica Samantha, que se tinha mudado para Londres e vivia agora do outro lado do Atlântico.

É na cidade europeia que continuará a viver a publicista, que gravou uma cena ao telefone com Carrie Bradshaw/ Sarah Jessica Parker. À Variety, a actriz não confirmou o regresso, mas a HBO fê-lo ao New York Post.

A segunda temporada de And Just Like That está prevista para se estrear a 22 de Junho.