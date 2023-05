Presidentes das CCDR vão ganhar tanto como Costa e mais 750 euros do que ministros

Marcelo Rebelo de Sousa deu o OK à legislação que regulamenta as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), mas deixou uma chamada de atenção ao Governo relacionada com os salários dos dirigentes daqueles órgãos de gestão. Em causa está o facto de os presidentes das CCDR serem pagos de acordo com a grelha salarial dos gestores públicos que estão no topo da tabela remuneratória das empresas públicas, o que os colocará a ganhar tanto como o primeiro-ministro e mais 750 euros do que os ministros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt