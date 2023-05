Pinto Moreira recusa passar a deputado não-inscrito e continua na bancada do PSD

Apesar de o presidente do PSD, Luís Montenegro, ter retirado a confiança política a Joaquim Pinto Moreira, o deputado vai manter-se na bancada parlamentar do partido, afastando por completo o cenário de passar a deputado não inscrito. Quem o confirmou ao PÚBLICO foi o próprio, por escrito. "Sou e ficarei como deputado do grupo parlamentar do PSD. Tenho gabinete já atribuído e farei parte de comissões parlamentares", garantiu.

