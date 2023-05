Montenegro retira confiança a Pinto Moreira e abre inquérito às autárquicas de 2017

O líder do PSD, Luís Montenegro, anunciou esta segunda-feira que, por sua proposta, o PSD irá retirar a "confiança política" ao deputado Joaquim Pinto Moreira. Pinto Moreira foi constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex​ e renunciou ao cargo de deputado em Março. O antigo autarca decidiu entretanto regressar ao Parlamento, uma decisão que apanhou de surpresa a direcção social-democrata. Montenegro anunciou também que serão tomadas diligências internas para entender em que termos foram escolhidos os candidatos autárquicos a Lisboa em 2017 — algo que está a ser investigado no processo Tutti Frutti.

Por retirar a "confiança política", entenda-se que o PSD irá escusar o deputado Pinto Moreira de representar o grupo parlamentar do PSD nos respectivos trabalhos parlamentares. Ou seja, de agora em diante Pinto Moreira não será escolhido para expressar a opinião do partido "na prossecução do programa e das iniciativas de acção política do grupo parlamentar", concretizou Montenegro. Não obstante, se assim entender, Pinto Moreira manter-se-á como deputado inscrito na bancada social-democrata.

Já sobre o caso Tutti Frutti, que envolve os mandatados Carlos Eduardo Reis (deputado) e Luís Newton (presidente da junta de freguesia da Estrela), a comissão permanente nacional solicitou ao conselho de jurisdição do partido a "abertura de um processo de sindicância sobre os termos em que foram escolhidos os candidatos autárquicos" ao município de Lisboa em 2017.