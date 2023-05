O “melhor chefe do mundo”? Fechou empresa e levou os 60 empregados para férias de luxo

"Eu, os meus colegas de trabalho e o meu patrão num hotel de luxo e a passear de iate". Uma legenda possível para as fotos de férias de muitos empregados de uma empresa malaia, cuja decisão de fechar portas e oferecer férias de luxo a toda a equipa está a dar voltas ao mundo.

Os trabalhadores da Sambal Nyet, especialista na produção de um famoso condimento picante - o sambal, comum nos pratos do Sul asiático e com muita malagueta -​, foram surpreendidos pelo patrão, que fechou a empresa por uma semana e levou os 60 funcionários a viajar.

Khairul Aming, CEO da Sambal Nyet, e um influencer com milhões de seguidores nas redes, convidou os trabalhadores para Langkawi, arquipélago no Noroeste da Malásia que é uma das principais atracções do país, como descreve o El Economista. Khairul Aming pagou as despesas no hotel de luxo, os passeios de iate, mergulhos, compras e outras experiências.

Através do seu Twitter, o patrão partilhou alguns momentos passados com os funcionários. Mas esta nem é a primeira vez que o empresário dá que falar com as suas iniciativas.

Conhecido nas redes sociais como Khairulaming, e com milhões de seguidores (são mais de 3,5 no TikTok e no Instagram), o chefe já tinha oferecido outras regalias aos funcionários que tinham dado que falar, até porque o próprio gosta muito de as divulgar. Durante as celebrações do Ramadão, por exemplo, ofereceu dinheiro e roupa para que os trabalhadores pudessem celebrar, em pleno, um dos principais períodos do calendário muçulmano.

"Agradeço o trabalho árduo [dos empregados da empresa]", disse Khairul Aming, citado pelo Astro Gempak, portal noticioso na Malásia, manifestando-se feliz por ter "uma fortuna" que pode "partilhar".

Aclamado na Ásia como um exemplo de empreendedorismo, Aming, de 30 anos, iniciou os estudos em engenharia mecânica aos 20 anos na Vanderbilt University, nos Estados Unidos da América. Mas, como escreveu a Youth Adventures, a curiosidade pela fotografia e vídeo mudaram-lhe o rumo.

Bem-sucedido na universidade, arriscou no trabalho autónomo e publicou várias receitas e técnicas de culinária, em vídeo, na sua página de Facebook. Em pouco mais de um ano, o número de seguidores passou a barreira do meio milhão. Actualmente, esse número de seguidores nas redes já cresceu e muito, sendo que até tem contado com a ajuda de outras celebridades, caso recente de Gordon Ramsay, o que o deixou "muito feliz": o chef destacou um vídeo em que Aming faz uma receita a partir do seu livro Uncharted (como a série na National Geographic) e publicou um "dueto" no TikTok.

Num percurso que nem sempre foi de sucesso imediato, Khairul Aming acumulou experiência de mercado e seguidores online e, no princípio de 2021, lançou a marca Sambal Nyet. Logo nesse ano, segundo dados da empresa, as vendas geraram lucros superior a 14 milhões de ringgit malaios (quase três milhões de euros)​.

O percurso do empresário milionário já lhe valeu vários prémios, como um da plataforma online de e-commerce, Shopee. E, claro, boa parte da sua fama e sucesso partem também de decisões como actual, e bem divulgadas, de apoiar os trabalhadores da sua empresa.