Francisco Petrucci, uma vida entre lobos

Após uma carreira dedicada ao estudo e divulgação do lobo-ibérico, Francisco Petrucci Fonseca, presidente do Grupo Lobo e professor auxiliar da Faculdade de Ciências de Lisboa, deu a sua última aula.

Um lobo imponente contempla o espaço a partir de uma fotografia a preto-e-branco. Não se sabe se será Manchas ou Sândalo, mas seguramente é um dos primeiros habitantes do Centro de Recuperação do Lobo-Ibérico, em Mafra. Na prateleira em frente, surge a imagem de três lobos que uivam em uníssono. Um pouco por todo o lado vêem-se lobos: de plástico, de peluche, em formato de íman. Por trás da secretária alinham-se retratos de alunos e professor, tiradas no fim de várias saídas de campo. E bem no alto, como que a presidir a tudo o resto, o código de honra do Colégio Militar. O pequeno gabinete da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) é o espelho das paixões do seu ocupante: Francisco Petrucci Fonseca, presidente do Grupo Lobo e professor auxiliar da FCUL, que se despediu na semana passada dos seus alunos.